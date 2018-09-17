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США намерены на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах
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США намерены на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах, заявила министр ВВС США Хезер Уилсон.
"Чтобы встретить мир таким, какой он есть, с быстро развивающимися противниками, те ВВС, которые нам нужны, должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025-2030 годах, чем сейчас", — заявила Уилсон на конференции в Вашингтоне.
Она не назвала точное число самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов, которое планируется поставить на вооружение, а также размер средств, которые планируется потратить на эти цели.
Оборонный бюджет США принимается ежегодно до начала финансового года 1 октября.
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