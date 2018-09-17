США намерены на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах

"Чтобы встретить мир таким, какой он есть, с быстро развивающимися противниками, те ВВС, которые нам нужны, должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025-2030 годах, чем сейчас", — заявила Уилсон на конференции в Вашингтоне.

Она не назвала точное число самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов, которое планируется поставить на вооружение, а также размер средств, которые планируется потратить на эти цели.

Оборонный бюджет США принимается ежегодно до начала финансового года 1 октября.