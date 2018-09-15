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КНДР настаивает на публикации декларации об окончании войны, считая ее приоритетной предпосылкой для установления доверия между КНДР и США
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КНДР настаивает на публикации декларации об окончании войны, считая ее приоритетной предпосылкой для установления доверия между КНДР и США 

ИА Синьхуа 15 сентября 2018
Пхеньян, 15 сентября /Синьхуа/ — Газета «Нодон cинмун», печатный орган Трудовой партии Кореи /ТПК/, в субботу опубликовала авторскую статью, в которой подвергла критике высказывания американских консервативных политиков о сомнениях относительно искренности КНДР в вопросе улучшения отношений с США и денуклеаризации Корейского полуострова. Подчеркивается, что США должны доказать доверие и уважение к КНДР практическими действиями, в том числе путем публикации декларации об окончании войны.
В статье отмечается, что КНДР неизменно считает, что публикация декларации об окончании войны имеет приоритетное значение для обеспечения прочного мира на Корейском полуострове и установления взаимодоверия между КНДР и США.
В статье подчеркивается, что обладание силами ядерного сдерживания является выбором самообороны КНДР, сделанным для противодействия ядерной угрозе со стороны США. Если корень проблемы будет устранен, то у КНДР не останется необходимости тратить огромные средства на обладание ядерным оружием. Декларация об окончании войны является первым шагом для ликвидации коренных предпосылок к ядерной войне на Корейском полуострове и защиты мира. Однако при сохранении опасности военного конфликта КНДР не может в одностороннем порядке отказаться от сил ядерного сдерживания, призванных для защиты суверенитета, права на существование и развитие.
В статье говорится, что «узел развяжет тот, кто его завязал», и именно США должны принять прочные меры для денуклеаризации Корейского полуострова. США несут основную ответственность и обязательства в отношении публикации декларации об окончании войны.
В статье отмечается, что улучшение отношений между КНДР и США и денуклеаризация Корейского полуострова — это не одностороннее желание КНДР, а общее стремление КНДР и США, засвидетельствованное мировым сообществом. А Сингапурское совместное заявление является официальным соглашением между двумя странами на самом высоком уровне, которое было подписано главами двух государств по итогам их встречи. —0—
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