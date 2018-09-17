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Москалькова обратилась к послу США с просьбой выдать визу жене Бута
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Москалькова обратилась к послу США с просьбой выдать визу жене Бута 

РИА Новости + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила официальное обращение послу США в Москве с просьбой выдать визу Алле Бут — супруге осужденного в США на 25 лет бизнесмена Виктора Бута.
"Я направила обращение на той неделе", — сказала Москалькова РИА Новости, отвечая на вопрос о том, направляла ли она официальное письмо в посольство США с просьбой выдать визу Алле Бут.
Ранее Алла Бут сообщила «Известиям», что ожидает получения американской визы, а Москалькова готова помочь семье россиянина с организацией поездки в США. Омбудсмен рассказала РИА Новости, что встретится с супругой Бута ориентировочно в последнюю неделю сентября.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.
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