Трамп поставил под сомнение готовность Китая содействовать денуклеаризации КНДР

"Мы не предпринимали никаких действий в отношении Китая [в сфере торговли], потому что мы хотели, чтобы Китай занялся Северной Кореей . Они действительно нам помогали, и я надеюсь, что они продолжают помогать, хотя это вызывает у меня вопросы", — сказал он.

Ранее Трамп также заявлял, что Китай перестал помогать процессу денуклеаризации Корейского полуострова на фоне имеющихся разногласий с Соединенными Штатами по торговле.

В понедельник президент США объявил о введении 10-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины в размере $267 млрд, если Пекин примет ответные меры.

В опубликованном во вторник вечером сообщении министерства коммерции КНР сообщается, что из-за решения правительства США ввести пошлины Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того, отмечается в коммюнике, китайские власти будут вынуждены пойти на ответные меры после повышения Вашингтоном пошлин на ввоз китайской продукции.