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Таганрогские самолёты-амфибии отправят в США?
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Таганрогские самолёты-амфибии отправят в США? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Слышал, что таганрог­ский завод все-таки подписал контракт на поставки самолётов в США. О каком количестве идёт речь?
М. Васильев, Таганрог
Таганрогский авиазавод подписал контракт на поставку четырёх машин в США и одного в Чили.
Самолёты-амфибии Бе-200 на американском континенте будут использоваться для борьбы с пожарами.
Вероятно их применение в Калифорнии. Первые два судна оснастят двигателями Д-436ТП, остальные — двигателями SaM146.
Ранее руководство завода уже подчёркивало, что санкции, которые США вводят против России, не коснутся таганрогского предприятия.
И эта информация подтвердилась.
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