Таганрогские самолёты-амфибии отправят в США?

Слышал, что таганрог­ский завод все-таки подписал контракт на поставки самолётов в США . О каком количестве идёт речь?

Таганрогский авиазавод подписал контракт на поставку четырёх машин в США и одного в Чили.

Самолёты-амфибии Бе-200 на американском континенте будут использоваться для борьбы с пожарами.

Вероятно их применение в Калифорнии. Первые два судна оснастят двигателями Д-436ТП, остальные — двигателями SaM146.

Ранее руководство завода уже подчёркивало, что санкции, которые США вводят против России, не коснутся таганрогского предприятия.

И эта информация подтвердилась.