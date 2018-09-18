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Трамп объявил о расширении военного сотрудничества с Польшей
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Трамп объявил о расширении военного сотрудничества с Польшей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент США Дональд Трамп после встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме заявил, что Вашингтон расширит сотрудничество с Варшавой в сфере обороны, разведки и систем ПРО.
«В ходе наших сегодняшних переговоров мы с президентом Дудой согласились укреплять наши крепкие связи в оборонительной сфере. Мы будем расширять сотрудничество в области военных отношений, разведки, технологий ПРО и подготовки», — сказал Трамп, передает ТАСС.
Польша и США также подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. 10 лет назад такое соглашение было подписано главами МИД двух стран, напомнил Дуда.
«Сегодня обновленную версию этого соглашения, углубляющего наше стратегическое партнерство, мы подписали вместе с президентом США Дональдом Трампом», — отметил польский лидер.
По его мнению, договор отражает основные аспекты сотрудничества Польши и США, среди которых развитие взаимодействия в сфере безопасности, энергетики, инвестиций. Страны договорились об улучшении совместных действий и в рамках проектов Инициативы трех морей.
Ранее во вторник Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит просьбу Варшавы о размещении на постоянной основе военного контингента США в Польше.
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