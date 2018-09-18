Трамп объявил о расширении военного сотрудничества с Польшей

«В ходе наших сегодняшних переговоров мы с президентом Дудой согласились укреплять наши крепкие связи в оборонительной сфере. Мы будем расширять сотрудничество в области военных отношений, разведки, технологий ПРО и подготовки», — сказал Трамп, передает ТАСС

Польша и США также подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. 10 лет назад такое соглашение было подписано главами МИД двух стран, напомнил Дуда.

«Сегодня обновленную версию этого соглашения, углубляющего наше стратегическое партнерство, мы подписали вместе с президентом США Дональдом Трампом», — отметил польский лидер.

По его мнению, договор отражает основные аспекты сотрудничества Польши и США, среди которых развитие взаимодействия в сфере безопасности, энергетики, инвестиций. Страны договорились об улучшении совместных действий и в рамках проектов Инициативы трех морей.

Ранее во вторник Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит просьбу Варшавы о размещении на постоянной основе военного контингента США в Польше.