На Кубе заявили, что эмбарго США является главным препятствием для развития острова

ГАВАНА, 17 сентября. / ТАСС /. Торгово-экономическое и финансовое эмбарго, введенное США против Кубы в 1962 году, остается главным препятствием для развития страны. Об этом заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

"Главным препятствием для развития Кубы, наиболее негативным образом сказывающимся на повседневной жизни людей и социально-экономической жизни страны, является блокада, введенная США", — сказал Диас-Канель в интервью телеканалу Telesur, которое было показано в воскресенье.

По его словам, американское эмбарго в отношении Кубы является «грубой практикой, преступлением против человечества».

Председатель Госсовета также указал, что «давление со стороны правительства США» сдерживает приток иностранных инвестиций в карибскую страну.

Это первое интервью Диас-Канеля иностранному СМИ с тех пор, как 19 апреля нынешнего года он сменил Рауля Кастро на посту главы государства.

Американское эмбарго

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны.

По данным кубинских властей, «блокада» (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере $134,5 млрд Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут $933 млрд