Семья арестованной в США Бутиной организовала фонд в ее поддержку

"Дорогие друзья, моя сестра Мария Бутина оказалась в сложной несправедливой ситуации. Сейчас ей и нашей семье очень нужна ваша поддержка и любая возможная помощь. Для ее защиты адвокатами был создан фонд сбора пожертвований. Любое, даже символическое пожертвование с вашей стороны или со стороны ваших друзей несет колоссальную поддержку. Без вашей помощи нам не справиться", — написала Марина.