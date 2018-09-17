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Семья арестованной в США Бутиной организовала фонд в ее поддержку
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Семья арестованной в США Бутиной организовала фонд в ее поддержку 

РИА Новости + ещё 16 9 часов назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
БАРНАУЛ, 17 сен — РИА Новости. Семья арестованной в США россиянки Марии Бутиной организовала «Фонд Марии Бутиной» и просит неравнодушных людей оказать любую материальную помощь, сообщила на свой страничке в социальной сети «ВКонтакте» ее сестра Марина Бутина.
"Дорогие друзья, моя сестра Мария Бутина оказалась в сложной несправедливой ситуации. Сейчас ей и нашей семье очень нужна ваша поддержка и любая возможная помощь. Для ее защиты адвокатами был создан фонд сбора пожертвований. Любое, даже символическое пожертвование с вашей стороны или со стороны ваших друзей несет колоссальную поддержку. Без вашей помощи нам не справиться", — написала Марина.
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».
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