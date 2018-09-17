В Красноярске ожидают приезда Дональда Трампа

Поговаривают, что в Красноярск приедет президент США Дональд Трамп . При этом, по версии слухачей, визит первого лица даже не столько ради города, сколько ради одного из заведений в нем. Речь идет о бургерной, названной в честь Дональда Трампа. Якобы американский президент оказался настолько впечатлен этим фактом, что решил осмотреть заведение лично. А может, и бургеры попробовать.

Комментарий: верим в силу прессы!

В заведении Trump burger заявляют: приезд к ним президента США вполне возможен. История такая. Не так давно в бургерную зашел американский преподаватель, которого пригласили читать лекции в СФУ. Он разговорился с хозяевами заведения и пообещал написать заметку о бургерной в одну из американских газет. Так и сделал! Небольшая статья с фотографиями заведения вышла в издании Daily Journal. Сейчас хозяева бургерной надеются, что номер газеты увидит Дональд Трамп и захочет побывать в Красноярске. А заодно и в именной бургерной.