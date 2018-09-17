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Самый краткий в мире Основной закон
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Самый краткий в мире Основной закон 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
В фундамент конституционной системы американского государства положено три основных правовых принципа: разделение властей, федерализм и судебный конституционный надзор.
Конституция США — старейший и самый краткий в мире Основной закон. Она состоит из преамбулы и 7 статей и с некоторыми изменениями (27 поправок) действует до настоящего времени.
Секрет её долгожительства кроется в классических и абстрактных нормах, содержащих универсальные конституционные ценности.
«Отцы-основатели» выработали документ, оказавший историческое влияние на конституционное развитие многих государств мира, на становление и развитие таких демократических институтов, как народный суверенитет, народное представительство, парламентаризм, разделение властей.
Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве США в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. А в честь этого события, произошедшего 17 сентября в 1787 году, в США установлен праздник — День Конституции и Гражданства в США.
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