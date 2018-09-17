Самый краткий в мире Основной закон

В фундамент конституционной системы американского государства положено три основных правовых принципа: разделение властей, федерализм и судебный конституционный надзор.

Конституция США — старейший и самый краткий в мире Основной закон. Она состоит из преамбулы и 7 статей и с некоторыми изменениями (27 поправок) действует до настоящего времени.

Секрет её долгожительства кроется в классических и абстрактных нормах, содержащих универсальные конституционные ценности.

«Отцы-основатели» выработали документ, оказавший историческое влияние на конституционное развитие многих государств мира, на становление и развитие таких демократических институтов, как народный суверенитет, народное представительство, парламентаризм, разделение властей.

Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве США в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. А в честь этого события, произошедшего 17 сентября в 1787 году, в США установлен праздник — День Конституции и Гражданства в США.