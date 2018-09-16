США выразили жесткую позицию по Крыму

Волкер: Крым должен быть с Украиной

«Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль», — отметил Волкер.

По данным телеканала «Прямой», в посольстве США в Киеве заявили, что Вашингтон никогда не признает аннексию Россией украинского полуострова. В дипмиссии отметили, что США будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Ранее Волкер прокомментировал ситуацию с договором о дружбе Украины с Россией. Он отметил, что согласен с решением киевских властей не продлевать данное соглашение.