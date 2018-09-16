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США выразили жесткую позицию по Крыму
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Волкер: Крым должен быть с Украиной 

News.ru 33 минуты назад
У США нет конкретного плана по возвращению Крыма Украине, но сдаваться в этом вопросе они не будут. Соответствующее заявление сделал специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
>> Волкер дал Украине совет по поводу Донбасса
«Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль», — отметил Волкер.
По данным телеканала «Прямой», в посольстве США в Киеве заявили, что Вашингтон никогда не признает аннексию Россией украинского полуострова. В дипмиссии отметили, что США будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.
Ранее Волкер прокомментировал ситуацию с договором о дружбе Украины с Россией. Он отметил, что согласен с решением киевских властей не продлевать данное соглашение.
3 сентября президент Украины Пётр Порошенко поручил Министерству иностранных дел страны не объявлять действительным договор о дружбе с Россией. По его словам, Украина юридически защищена и подготовлена к разрыву дружественных связей с РФ.
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