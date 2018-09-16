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Комитет по разведке Конгресса скоро обнародует показания в рамках разбирательства по РФ
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Комитет по разведке Конгресса скоро обнародует показания в рамках разбирательства по РФ 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса в ближайшие недели обнародует стенограммы показаний, взятых у нескольких десятков лиц в рамках завершенного разбирательства по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News председатель этого спецкомитета Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния).
"Показания, которые мы взяли у, полагаю, около 70 человек, нужно опубликовать, и я считаю, что их нужно опубликовать до [промежуточных] выборов", — заявил конгрессмен. «Я ожидаю, что наш комитет предоставит эти показания американской общественности в следующие несколько недель», — добавил Нуньес.
По его оценке, порядка «70 — 80%» этих документов не относятся к категории секретных, остальные будут направлены в аппарат директора Национальной разведки США Дэниела Коутса. «Секретные материалы нам придется отправить директору Национальной разведки для последующего рассекречивания. Я надеюсь, что им на это потребуется несколько дней, и они не станут, как обычно, притормаживать. Я надеюсь, что их рассекретят до, а не после [ноябрьских] выборов», — заметил Нуньес.
Ранее этот спецкомитет по разведке завершил свое расследование, касавшееся так называемых сговора команды Трампа с Кремлем и российского вмешательства в выборы. В заключении, проект которого удалось принять благодаря республиканцам, говорилось, что никакой координации между штабом президента и Кремлем не было. Некоторые члены Республиканской партии при этом настаивали на проверке правомочности действий ФБР, которое в 2016 году вело слежку за кампанией нынешнего главы государства.
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