Комитет по разведке Конгресса скоро обнародует показания в рамках разбирательства по РФ

НЬЮ-ЙОРК , 16 сентября. / ТАСС /. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса в ближайшие недели обнародует стенограммы показаний, взятых у нескольких десятков лиц в рамках завершенного разбирательства по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News председатель этого спецкомитета Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния).

"Показания, которые мы взяли у, полагаю, около 70 человек, нужно опубликовать, и я считаю, что их нужно опубликовать до [промежуточных] выборов", — заявил конгрессмен. «Я ожидаю, что наш комитет предоставит эти показания американской общественности в следующие несколько недель», — добавил Нуньес.

По его оценке, порядка «70 — 80%» этих документов не относятся к категории секретных, остальные будут направлены в аппарат директора Национальной разведки США Дэниела Коутса . «Секретные материалы нам придется отправить директору Национальной разведки для последующего рассекречивания. Я надеюсь, что им на это потребуется несколько дней, и они не станут, как обычно, притормаживать. Я надеюсь, что их рассекретят до, а не после [ноябрьских] выборов», — заметил Нуньес.