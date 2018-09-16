СМИ: власти США аннулировали визы членам семьи палестинского эмиссара в Вашингтоне

ТАСС , 16 сентября. Власти США аннулировали визы членам семьи палестинского эмиссара в Вашингтоне, руководителя миссии Организации освобождения Палестины (ООП) посла Хусама Зомлота. Об этом он сам заявил в воскресенье агентству Maan

"Американские власти закрыли банковские счета и отменили резидентские визы для моей семьи — жены и детей, а также потребовали, чтобы они немедленно покинули Соединенные Штаты, — сказал Зомлот. — И это, несмотря на то, что вид на жительство у них действовал до 2022 года".

По словам эмиссара, его близкие уже направились в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. «Подобные шаги являются местью и продолжением нападок на палестинское руководство после его отказа от сделки века (мирный ближневосточный проект, который вынашивает администрация президента США Дональда Трампа ), — подчеркнул Зомлот. — Это делается для того, чтобы угодить Израилю, который является соучастником данных мер, принимаемых американской администрацией в скандальной и последовательной манере».

Госдепартамент США объявил в минувший понедельник о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне. В письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт говорилось о том, что решение принято, поскольку организация «не предприняла шагов для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем, а, напротив, ее руководство осудило мирный план США … и отказалось сотрудничать в вопросе мирного урегулирования и иным образом». Позднее генсек Исполкома ООП Саиб Арикат заявил, эти действия являются преднамеренным шагом к эскалации, которая будет иметь серьезные политические последствия для международной системы и служит защите Израиля. Кроме того, он призвал МУС открыть расследование в отношении израильской оккупации палестинских территорий.

В соответствии с законом, принятым в декабре 2015 года американским Конгрессом, палестинская сторона теряет свое право иметь представительство в столице США в том случае, если она поддерживает расследование МУС против израильтян за преступления против палестинцев. Между тем у президента США Дональда Трампа есть право помешать закрытию офиса — если в течение 90 дней глава государства сочтет, что палестинцы ведут «прямые и целенаправленные переговоры» с Израилем, то он останется открытым.