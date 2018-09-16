США потребовали от посла Палестины покинуть страну 

Вашингтон потребовал от посла Палестины Хоссама Замала немедленно покинуть страну вместе с семьей. Глава дипмиссии лично подтвердил эту информацию.
О ситуации сообщает Al-Mayadeen. Более подробной информации не поступало.
Ранее государственный департамент США объявил о закрытии представительства Палестины в Вашингтоне. Соответствующее решение было озвучено представителем ведомства Хизер Нойерт.
По словам Нойерт, решению закрыть дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины предшествовал тщательный анализ со стороны администрации Трампа. Таким образом президент США расширяет давление на Ближний Восток на фоне затянувшихся мирных усилий в регионе.