США потребовали от посла Палестины покинуть страну

Вашингтон потребовал от посла Палестины Хоссама Замала немедленно покинуть страну вместе с семьей. Глава дипмиссии лично подтвердил эту информацию.

О ситуации сообщает Al-Mayadeen. Более подробной информации не поступало.

По словам Нойерт, решению закрыть дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины предшествовал тщательный анализ со стороны администрации Трампа. Таким образом президент США расширяет давление на Ближний Восток на фоне затянувшихся мирных усилий в регионе.