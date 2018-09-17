Семью посла Палестины попросили покинуть США

Власти США попросили покинуть страну семью главы миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусама Зомлота. Предложение «немедленно уехать» было озвучено вечером в воскресенье, рассказал Зомлот.

По данным палестинского портала Al-Watan Voice, у членов семьи были аннулированы визы, несмотря на то, что они были действительными до 2022 года, сообщает РИА Новости . Хусам Зомлот также отметил, что власти США закрыли частные банковские счета и счета офиса ООП в Вашингтоне.

Ранее американская администрация объявила о прекращении работы представительства ООП. Свои действия Вашингтон объяснил нежеланием палестинцев участвовать в мирных инициативах президента США и их намерением привлечь Израиль к Международному уголовному суду за оккупационную деятельность.