Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией 

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал продолжающееся расследование в отношении его штаба в связи с подозрениями в сговоре с Россией в ходе президентских выборов в стране в 2016 году.
"Незаконная охота на ведьм (специального прокурора по делу о "вмешательстве" в выбора Роберта) Мюллера в поисках преступления продолжается. Не было никогда сговора с Россией, кроме как у кампании (экс-госсекретаря США Хиллари) Клинтон, так что 17 Злых Демократов ищут все, что могут найти. Очень нечестно и плохо для страны. А также противозаконно!", — написал Трамп.
От дальнейших комментариев по этому вопросу президент США воздержался.
Ранее Трамп обвинил Мюллера в использовании "российского дела" против республиканцев.