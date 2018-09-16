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Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией
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Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: кадр из программы
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал продолжающееся расследование в отношении его штаба в связи с подозрениями в сговоре с Россией в ходе президентских выборов в стране в 2016 году.
"Незаконная охота на ведьм (специального прокурора по делу о "вмешательстве" в выбора Роберта) Мюллера в поисках преступления продолжается. Не было никогда сговора с Россией, кроме как у кампании (экс-госсекретаря США Хиллари) Клинтон, так что 17 Злых Демократов ищут все, что могут найти. Очень нечестно и плохо для страны. А также противозаконно!", — написал Трамп.
От дальнейших комментариев по этому вопросу президент США воздержался.
Ранее Трамп обвинил Мюллера в использовании "российского дела" против республиканцев.
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