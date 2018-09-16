Трамп выразил соболезнования семьям погибших от тайфуна «Флоренс»

Президент США написал обращение к семьям, чьи родственники погибли во время урагана, обрушившегося на штаты. Глава Белого дома выразил им свои соболезнования.

«Стало известно о пяти смертях в результате урагана «Флоренс»! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Господь!», — говорится в сообщении американского лидера.

Накануне стало известно, что в ближайшее время Трамп намерен посетить штаты Северная и Южная Каролина, где ураган бушует уже третьи по счету сутки.

Five deaths have been recorded thus far with regard to hurricane Florence! Deepest sympathies and warmth go out to the families and friends of the victims. May God be with them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2018 г.