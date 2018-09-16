Трамп обратился к семьям погибших от урагана

Трамп выразил соболезнования семьям погибших от урагана

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования семьям пяти погибших в результате урагана "Флоренс".

"Стало известно о пяти смертях в результате урагана "Флоренс"! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Господь!", — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует посетить пострадавшие от урагана "Флоренс" районы страны.

Из-за урагана без света остались более 900 тысяч человек. В США были отменены около двух тысяч авиарейсов. Власти объявили о готовности эвакуировать около миллиона человек с восточного побережья в четырех штатах — Северной и Южной Каролине, Вирджинии, а также Мэриленде.