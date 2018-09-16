Ещё
Трамп обратился к семьям погибших от урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымскому мосту вынесли вердикт
Крымскому мосту вынесли вердикт

Трамп выразил соболезнования семьям погибших от урагана 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования семьям пяти погибших в результате урагана "Флоренс".
"Стало известно о пяти смертях в результате урагана "Флоренс"! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Господь!", — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует посетить пострадавшие от урагана "Флоренс" районы страны.
Из-за урагана без света остались более 900 тысяч человек. В США были отменены около двух тысяч авиарейсов. Власти объявили о готовности эвакуировать около миллиона человек с восточного побережья в четырех штатах — Северной и Южной Каролине, Вирджинии, а также Мэриленде.
Газета.Ru: последние новости
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией CNN: экс-советника Обамы заподозрили в работе на Украину NYT: порноактриса представит откровенную книгу о Трампе накануне выборов в США
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле высказались о выходе Путина на пенсию294
Подростки устроили провокацию на Красной площади234
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась56
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“84
Крымскому мосту вынесли вердикт30
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение