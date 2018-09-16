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Сын Трампа назвал Обаму «лучшим продавцом» Америки
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Сын Трампа назвал Обаму «лучшим продавцом» Америки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 16 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Барак Обама, 44-й президент Соединенных Штатов, является «лучшим сейлзменом» Америки, так как умеет отлично подавать провалы во внутренней и внешней политике, заявил сын нынешнего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший.
Так Трамп-младший прокомментировал возвращение Обамы в политику. Прежний глава Белого дома принимает активное участие в кампании Демократической партии по промежуточным выборам в Конгресс.
«Без сомнения, он (Обама — прим. ВЗГЛЯД) наш лучший продавец. Все, кто способен думать, понимают, что он не сделал ничего хорошего для нашей экономики или внешней политики», — приводит Breitbart News слова Трампа-младшего.
Он отметил, что все действия Обамы только подвергали США риску и делали Америку слабее. «Каждый раз, когда он проводил „красную линию“, другие страны спокойно пересекали ее», — сказал сын американского лидера.
По мнению Трампа-младшего, только сейчас мировое сообщество поняло, что в Соединенных Штатах есть те, кто заботится об экономике и внешней политике страны.
Трамп ранее неоднократно выступал с критикой в адрес своего предшественника на посту президента США.
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