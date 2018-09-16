Сын Трампа назвал Обаму «лучшим продавцом» Америки

Барак Обама , 44-й президент Соединенных Штатов , является «лучшим сейлзменом» Америки, так как умеет отлично подавать провалы во внутренней и внешней политике, заявил сын нынешнего хозяина Белого дома Дональд Трамп-младший.

Так Трамп-младший прокомментировал возвращение Обамы в политику. Прежний глава Белого дома принимает активное участие в кампании Демократической партии по промежуточным выборам в Конгресс.

«Без сомнения, он (Обама — прим. ВЗГЛЯД) наш лучший продавец. Все, кто способен думать, понимают, что он не сделал ничего хорошего для нашей экономики или внешней политики», — приводит Breitbart News слова Трампа-младшего.

Он отметил, что все действия Обамы только подвергали США риску и делали Америку слабее. «Каждый раз, когда он проводил „красную линию“, другие страны спокойно пересекали ее», — сказал сын американского лидера.

По мнению Трампа-младшего, только сейчас мировое сообщество поняло, что в Соединенных Штатах есть те, кто заботится об экономике и внешней политике страны.

Трамп ранее неоднократно выступал с критикой в адрес своего предшественника на посту президента США.