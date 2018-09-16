Нападки на Трампа набирают обороты, к скандалу с Мэттисом добавились обвинения в сексуальных домогательствах

Президент США и Глава Пентагона разошлись во взглядах на окружающий мир, а значит один из них должен уйти. Судя по табели о рангах, крайним вполне может оказаться министр обороны США, который совершенно по иному смотрит на внешнюю политику НАТО

Конфликт в военном ведомстве накладывается на обвинения Трампа в сексуальных домогательствах. Порноактрисы Джесика Дрейк и Стефани Клиффордс подали заявления в суд и Дональд Трамп теперь будет давать показания под присягой.

Когда-то в подобном положении оказался Клинтон и чтобы спастись от импичмента, он начал войну в Ираке и Югославии. По мнению редакции РИАП АПРАЛ Трамп вполне может развязать самоубийственную войну в Сирии, которая вполне может закончится мировой катастрофой.

Валерий Памфилов, РИАП «АПРАЛ»