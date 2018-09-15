Трампа заподозрили в желании сменить министра обороны 

В качестве причины журналисты указывают разногласия между Дональдом Трампом и Джеймсом Мэттисом по разным вопросам.
«Интервью с более чем десятком сотрудников Белого дома, представителями конгресса, нынешних и бывших сотрудников Министерства обороны за последние шесть недель составили портрет президента, недовольного своим министром обороны, уставшего от нелицеприятных сравнений с Мэттисом, что тот ведёт себя по-взрослому, и чрезвычайно обеспокоенного тем, что Мэттис демократ в глубине души», — цитирует РБК статью в американской газете.
Источники издания утверждают, что шеф Пентагона противится предложениям Трампа. В частности, медлит с исполнением указа о запрете трансгендерам служить в армии и о выводе из Южной Кореи членов семей дислоцированных там американских военнослужащих. В последнем случае, Мэттис опасается, что Пхеньян сочтёт это сигналом к началу войны.