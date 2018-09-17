Прививка от бешенства. Почему Трамп ищет замену министру обороны США

Портрет министра

Вскоре после победы на президентских выборах 2016 года Трамп назвал Мэттиса, чью кандидатуру он еще только рассматривал, «настоящим генералом из генералов». На то у избранного президента была веская причина — всю свою сознательную жизнь Джеймс Мэттис посвятил вооруженным силам США

Морпехом он стал еще при президенте Ричарде Никсоне , а в 1972-м получил звание второго лейтенанта (соответствует званию лейтенанта ВС РФ ). Мэттис прошел через «войну в заливе», войну в Афганистане и вторжение в Ирак , получив прозвище «Бешеный пес» после битвы за Фаллуджу в 2004 году. А к 2007 году Мэттис стал четырехзвездным генералом.

Как утверждают американские СМИ, генерал вырос в семье книголюбов и по сей день держит на прикроватной тумбочке том сочинений Марка Аврелия. К своим 68 годам Мэттис остается холостяком — его избранница Элис Джиллис отказалась от свадьбы, чтобы не портить ему карьеру. «Он не стал бы министром обороны если бы женился на мне», — рассказала она.

"Умеренный пес" против «пятиклассника»

Генерал Мэттис не любит, когда его называют «бешеным псом», но Дональд Трамп никогда не стеснялся так его называть. Однако недавно, как сообщает американская пресса, президент придумал министру обороны новое прозвище — «умеренный пес» (moderate dog).

Коверкая армейское прозвище генерала, пользующегося большой популярностью среди военнослужащих, хозяин Белого дома ставит под сомнение лояльность своего министра, не всегда соглашающегося с точкой зрения верховного главнокомандующего. The New York Times пишет, что Трамп считает Мэттиса «демократом в душе».

А вот сам Мэттис, если верить тому, что написал обладатель двух Пулитцеровских премий Боб Вудворд в своей новой книге «Страх. Трамп в Белом доме», сообщил коллегам, что хозяин Белого дома мыслит как «как пяти— или шестиклассник». Мэттис якобы сказал это после того, как Трамп спросил у министра, зачем Вашингтон тратит огромные средства на содержание американских военнослужащих в Республике Корея (РК).

Впрочем, министр обороны эту информацию сразу же опроверг. «Презрительные слова о президенте, приписываемые мне в книге Вудворда, никогда не произносились мной или в моем присутствии », — заявил Мэттис. При этом генерал также отметил, что считает необходимым проведение дебатов и наличие «конкуренции идей» при обсуждении внешнеполитического курса США.

Такой подход президенту Трампу явно не по нраву — любой министр должен быть лишь проводником идей главы государства, но никак не самостоятельной фигурой. А расходятся взгляды Мэттиса и Трампа по многим вопросам, таким как:

ядерная сделка с Ираном — министр обороны заявлял, что невыход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) соответствует национальным интересам США;

подход к применению пыток — Мэттис уверял Трампа, что «сигаретами и пивом» можно добиться большего, чем пытками водой;

содержание американских военнослужащих в Сирии и Ираке — Трамп неоднократно заявлял, что хочет их «возвращения домой», а Мэттис настаивал на обратном;

подход к проведению совместных учений с РК — президент заявил, что в их проведении нет необходимости, а министр обороны за день до этого сказал, что Вашингтон откладывать учения больше не намерен.

И на этом список разногласий между Трампом и Мэттисом не заканчивается.

Славная плеяда

Если Мэттиса и попросят оставить свой пост, то сделано это будет после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Увольнение популярного генерала до выборов может слишком сильно ударить по позициям республиканцев. А от того, смогут ли они заполучить большинство в обеих палатах Конгресса, напрямую зависят шансы Трампа и его команды на успех в 2019 и 2020 годах.