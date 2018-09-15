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Керри сравнил Трампа с «закомплексованной девочкой»
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Керри сравнил Трампа с «закомплексованной девочкой» 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший госсекретарь США Джон Керри сравнил президента США Дональда Трампа с закомплексованной девочкой-подростком. такую нелестную характеристику Керии дал главе государства по время телешоу «Настоящее время» с Биллом Мейром на канале HBO.
«Это редкое сочетание зрелости восьмилетнего мальчика с неуверенностью девочки-подростка», — сказал Керри, вызвав смех и аплодисменты в студии.
Полная версия шоу доступна на YouTube, разговор о Трампе начинается на третьей минуте.
Ранее Трамп раскритиковал бывшего госсекретаря за его консультации с Ираном. На это Керри дал ответ в своём Twitter, написав: «Господин президент, вам следует больше беспокоиться о встрече Пола Манафорта с Робертом Мюллером, чем о моей встрече с главой МИД Ирана».
Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию в июне. Обвинения ему предъявлял спецпрокурор Роберт Мюллер. Следствие против Манафорта является частью расследования о «сговоре» Трампа с Россией на президентских выборах. Манафорт согласился сотрудничать со следствием.
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