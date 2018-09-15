Керри сравнил Трампа с «закомплексованной девочкой»

«Это редкое сочетание зрелости восьмилетнего мальчика с неуверенностью девочки-подростка», — сказал Керри, вызвав смех и аплодисменты в студии.

Полная версия шоу доступна на YouTube, разговор о Трампе начинается на третьей минуте.

Ранее Трамп раскритиковал бывшего госсекретаря за его консультации с Ираном. На это Керри дал ответ в своём Twitter, написав: «Господин президент, вам следует больше беспокоиться о встрече Пола Манафорта Робертом Мюллером , чем о моей встрече с главой МИД Ирана».

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию в июне. Обвинения ему предъявлял спецпрокурор Роберт Мюллер. Следствие против Манафорта является частью расследования о «сговоре» Трампа с Россией на президентских выборах. Манафорт согласился сотрудничать со следствием.