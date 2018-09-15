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Минобороны Польши сообщило о «реальном шансе» на появление постоянных баз США в стране
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Минобороны Польши сообщило о «реальном шансе» на появление постоянных баз США в стране 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ВАРШАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает вполне реальным размещение в республике американских военных на постоянной основе. Об этом он заявил польским журналистам по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне.
По словам министра, сам факт встречи рабочей группы свидетельствует о существовании «конкретного, реального шанса» на постоянное присутствие войск США в Польше. «Если бы такого шанса не было, то все закончилось бы на общих обсуждениях, — отметил он. — А мы говорим о деталях».
При этом Блащак не озвучил никаких сроков и деталей. Известно только, что Польша еще раз заявила американской стороне о готовности за свой счет создать для размещения солдат США необходимую инфраструктуру. 18 сентября эта тема будет обсуждаться в ходе официального визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды.
8 июля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США изучают предложение Польши о постоянном размещении на ее территории американских войск, однако окончательного решения пока не принято.
Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тысячи военнослужащих.
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