Минобороны Польши сообщило о «реальном шансе» на появление постоянных баз США в стране

ВАРШАВА , 15 сентября. / ТАСС /. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает вполне реальным размещение в республике американских военных на постоянной основе. Об этом он заявил польским журналистам по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне

По словам министра, сам факт встречи рабочей группы свидетельствует о существовании «конкретного, реального шанса» на постоянное присутствие войск США в Польше. «Если бы такого шанса не было, то все закончилось бы на общих обсуждениях, — отметил он. — А мы говорим о деталях».

При этом Блащак не озвучил никаких сроков и деталей. Известно только, что Польша еще раз заявила американской стороне о готовности за свой счет создать для размещения солдат США необходимую инфраструктуру. 18 сентября эта тема будет обсуждаться в ходе официального визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды

8 июля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что США изучают предложение Польши о постоянном размещении на ее территории американских войск, однако окончательного решения пока не принято.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тысячи военнослужащих.