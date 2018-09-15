CNN: Претендент в состав Верховного суда США обвинен в домогательствах

Кандидата в состав Верховного суда США Бретта Кавано, который в настоящее время является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия , обвиняют в сексуальных домогательствах, совершенных еще в студенческие годы в начале 1980-х годов. Об этом информирует телеканал CNN

Обвинившая Кавано женщина решила действовать анонимно. Пострадавшая направила письмо сенатору от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, которая передала послание ФБР . Инцидент якобы произошел на вечеринке в доме в штате Мэриленд. Женщина утверждает, что пьяный Кавано втолкнул ее в комнату и попытался раздеть жертву. Однако женщине удалось вырваться.

Между тем сам Кавано отрицает данные обвинения.

В США разгорелся скандал с домогательствами. Женщины открыто выступили с заявлениями о сексуальных надругательствах со стороны деятелей Голливуда, бизнесменов и политиков.