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Бывшему руководителю штаба Трампа грозит до 10 лет лишения свободы
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Бывшему руководителю штаба Трампа грозит до 10 лет лишения свободы 

Ведомости 20 часов назад
Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, который частично признал вину в финансовых преступлениях, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судью.
Десятилетний срок означает, что Манафорт будет отбывать все назначенные сроки одновременно, отмечает агентство. При хорошем поведении он сможет выйти на свободу уже через несколько лет. Первоначально Манафорту грозило несколько десятков лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения.
Манафорт в пятницу признал свою вину по двум из 18 пунктов обвинения. Он признался в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.
Сделка Манафорта и спецпрокурора США Роберта Мюллера не связана с расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием предполагает, что процесс по второму делу не состоится.
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