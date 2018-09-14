Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения

Сообщается, что он договорился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках соглашения, которое позволит снять часть обвинений.

Признание Манафортом своей вины позволит ему избежать второго судебного разбирательства, отмечает телеканал.

В конце августа Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения в финансовых преступлениях, в частности, в налоговом мошенничестве.