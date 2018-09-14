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Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения
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Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения 

RT на русском + ещё 1 20 часов назад
Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения, передаёт CBS.
Сообщается, что он договорился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках соглашения, которое позволит снять часть обвинений.
Признание Манафортом своей вины позволит ему избежать второго судебного разбирательства, отмечает телеканал.
В конце августа Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения в финансовых преступлениях, в частности, в налоговом мошенничестве.
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