Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения, передаёт CBS.
Сообщается, что он договорился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках соглашения, которое позволит снять часть обвинений.
Признание Манафортом своей вины позволит ему избежать второго судебного разбирательства, отмечает телеканал.
В конце августа Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения в финансовых преступлениях, в частности, в налоговом мошенничестве.