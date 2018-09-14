США неожиданно поддержали позицию РФ по Донбассу

США поддержали Россию в важном для Донбасса вопросе

В интервью «Радио Свобода» Волкер заявил, что украинские власти не имеют плана реинтеграции Донбасса после завершения вооруженного конфликта. Предварительные идеи, по его словам, не имеют мощной политической поддержки.

«Есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства», — отмети он.

«Это постыдно потому, что эти люди (проживающие на территории провозгласивших независимость Донецкой и Луганской народных республик — прим. ВЗГЛЯД) прошли много чего. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины», — сказал американский дипломат.

Он призвал Киев сотрудничать с « Красным Крестом », чтобы обеспечить получение государственных пенсий жителями Донбасса и социальных выплат людям с ограниченными возможностями.

Отметим, Москва регулярно призывает к тому, чтобы Украина возобновила социальные выплаты для жителей Донбасса. В этом вопросе Волкер фактически занял позицию России.

Киев настаивает на том, что пенсионеры Донбасса получат причитающиеся им выплаты, когда Украина вернет контроль над регионом.