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США неожиданно поддержали позицию РФ по Донбассу
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США поддержали Россию в важном для Донбасса вопросе 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские власти делают недостаточно для соотечественников, живущих в Донбассе, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
В интервью «Радио Свобода» Волкер заявил, что украинские власти не имеют плана реинтеграции Донбасса после завершения вооруженного конфликта. Предварительные идеи, по его словам, не имеют мощной политической поддержки.
«Есть мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства», — отмети он.
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«Это постыдно потому, что эти люди (проживающие на территории провозгласивших независимость Донецкой и Луганской народных республик — прим. ВЗГЛЯД) прошли много чего. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины», — сказал американский дипломат.
Он призвал Киев сотрудничать с «Красным Крестом», чтобы обеспечить получение государственных пенсий жителями Донбасса и социальных выплат людям с ограниченными возможностями.
Отметим, Москва регулярно призывает к тому, чтобы Украина возобновила социальные выплаты для жителей Донбасса. В этом вопросе Волкер фактически занял позицию России.
Киев настаивает на том, что пенсионеры Донбасса получат причитающиеся им выплаты, когда Украина вернет контроль над регионом.
В начале сентября сообщалось, что верховный суд Украины признал незаконным прекращение выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Позже управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) заявляло, что рассчитывает на быстрое выполнение украинскими властями требований по выплате пенсий жителям Донбасса.
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