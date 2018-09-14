Власти Флориды рассказали о рекордных ожиданиях в сфере туризма в 2018 году

Власти американского штата Флорида ждут рекордное количество туристов в этом году — 125 миллионов человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Miami Herald. За первое полугодие 2018 года штат посетило 65,5 миллионов гостей, что на 5,9% больше, чем в аналогичный период годом ранее. К концу года ожидают рекордное число въехавших путешественников в количестве 125 миллионов человек.

По данным газеты, во втором квартале года штат посетило 28,3 миллионов американских туристов и 2,6 миллионов иностранцев. В это время число гостей из США выросло на 7,1%, а количество зарубежных гостей сохранилось на том же уровне.