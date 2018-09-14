Ещё
Власти Флориды рассказали о рекордных ожиданиях в сфере туризма в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Флориды рассказали о рекордных ожиданиях в сфере туризма в 2018 году 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Власти американского штата Флорида ждут рекордное количество туристов в этом году — 125 миллионов человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Miami Herald. За первое полугодие 2018 года штат посетило 65,5 миллионов гостей, что на 5,9% больше, чем в аналогичный период годом ранее. К концу года ожидают рекордное число въехавших путешественников в количестве 125 миллионов человек.
По данным газеты, во втором квартале года штат посетило 28,3 миллионов американских туристов и 2,6 миллионов иностранцев. В это время число гостей из США выросло на 7,1%, а количество зарубежных гостей сохранилось на том же уровне.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Завод Крымский титан приостановил деятельность после химического выброса В столичной мэрии сообщили об открытии плавательного бассейна на Москве-реке Таинственные следы обнаружены на дне Тихого океана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали излишни: Украина больше не нужна России233
«Отравители» Скрипалей пропали450
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом23
Крымскому мосту предрекли разрушение520
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста473
Видео
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение