Глава JP Morgan кажется Трампу «неврастеником»

Американский президент, комментируя президентские амбиции Джеймса Даймона на 2020 год заявил, что видит в этом проблему. По мнению Трампа её суть заключается в том, что у главы JPMorgan нет способностей, он плохой оратор, неврастеник да и «умником» его назвать затруднительно. Во всём остальном он — замечательный человек, считает президент.

По мнению нынешнего хозяина Белого дома то, что банкиры стали выглядеть умнее чем есть на самом деле является прямым следствием замечательной экономической политики Трампа.