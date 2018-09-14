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Глава JP Morgan кажется Трампу «неврастеником»
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Глава JP Morgan кажется Трампу «неврастеником» 

News.ru 5 часов назад
Генеральный директор финансового холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймс Даймон по мнению президента США является «неврастеником». Об этом Дональд Трамп сообщил в своём Twitter.
Американский президент, комментируя президентские амбиции Джеймса Даймона на 2020 год заявил, что видит в этом проблему. По мнению Трампа её суть заключается в том, что у главы JPMorgan нет способностей, он плохой оратор, неврастеник да и «умником» его назвать затруднительно. Во всём остальном он — замечательный человек, считает президент.
По мнению нынешнего хозяина Белого дома то, что банкиры стали выглядеть умнее чем есть на самом деле является прямым следствием замечательной экономической политики Трампа.
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