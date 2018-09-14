СМИ: Экс-глава предвыборного штаба Трампа сознался в сговоре 

Бывший руководитель избирательного штаба президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт признал свою вину по «российскому делу», расследование которого проводит специальный прокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Манафорт готов сознаться в заговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать исполнению правосудия, уточняет Газета.ру. Ранее о том, что Манафорт готов сознаться, что виновен, сообщал телеканал ABC News. Экс-глава избирательного штаба Трампа пошёл на это, чтобы избежать второго процесса.
Его обвиняют в получении 60 миллионов долларов от работы лоббистом с бывшим руководством Украины. По версии прокурора, Манафорт скрыл большую часть данной суммы от налогов, а также не зарегистрир