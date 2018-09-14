СМИ: Экс-глава предвыборного штаба Трампа сознался в сговоре

Манафорт готов сознаться в заговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать исполнению правосудия, уточняет Газета.ру . Ранее о том, что Манафорт готов сознаться, что виновен, сообщал телеканал ABC News. Экс-глава избирательного штаба Трампа пошёл на это, чтобы избежать второго процесса.

Его обвиняют в получении 60 миллионов долларов от работы лоббистом с бывшим руководством Украины. По версии прокурора, Манафорт скрыл большую часть данной суммы от налогов, а также не зарегистрир