Глава Amazon раскритиковал Трампа за нападки на прессу

"Очень опасно демонизировать прессу… Ни один выбранный демократическим путём чиновник, будь то президент или губернатор, не должен ожидать, что пресса будет хвалить его и что ему будут нравиться заголовки в газетах", — сказал Безос, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

"Знаете, что он должен сказать — это здорово, что меня критикуют, потому что так и должно быть", — отметил он. Безос подчеркнул, что призывает журналистов из Washington Post быть объективными. «Я говорю им: даже если администрация находится с вами в состоянии войны, вы не должны быть в состоянии войны с ней. Просто делайте свою работу», — заявил бизнесмен. По его словам, он гордится, что помог Washington Post пережить сложные времена.

Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения промежуточных выборов, которые пройдут 6 ноября. Администрация США постоянно выступает с опровержениями по многим таким публикациям. Сам Трамп нередко критикует СМИ за «фейковые новости».

Войне президента США с прессой уже не один год. У республиканца с самого начала не заладилось общение с представителями американских средств массой информации. Президент США в прошлом году предложил даже составлять рейтинг самых лживых СМИ и вручать им призы. Такой список появился в начале 2018 года. Представил список лично Дональд Трамп в своей страничке в Twitter.