Власти Мексики изучают предложение США о репатриации иммигрантов 

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Прокуратура США признала, что неправильно толковала переписку Бутиной об интимных услугах

Автор книги "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал о попытках ЦРУ вывезти информатора из РФ

В США суд разрешил демократам внести изменения в исковое заявление в отношении Трампа и РФ