Ещё
Власти Мексики изучают предложение США о репатриации иммигрантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Мексики изучают предложение США о репатриации иммигрантов 

ТАСС 10 часов назад
МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. Мексиканские власти не принимали от США предложения участвовать в депортации нелегальных иммигрантов и продолжают изучать его. Об этом говорится в обнародованном в четверг вечером совместном заявлении министерств внутренних и иностранных дел латиноамериканской страны.
"Правительство Мексики продолжает изучать указанное предложение применительно к действующему законодательству и в соответствии с приоритетами своей миграционной политики, — говорится в тексте. — Правительство Мексики не принимало устно или письменно указанное предложение и не подписывало никаких документов в этом отношении". В тексте также отмечается, что Мехико продолжит сотрудничать с Вашингтоном по вопросам, касающимся миграции.
14 сентября газета The New York Times на своем сайте сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Мексике $20 млн на депортацию иностранных граждан, незаконно находящихся на территории этой страны, чтобы не позволить им перебраться в США. Речь, по данным издания, идет о приблизительно 17 тыс. человек, которых мексиканские власти задержат, подвергнут определенным правовым процедурам, а затем автобусами или самолетами — за счет средств США — вывезут за пределы страны.
ТАСС: последние новости
Прокуратура США признала, что неправильно толковала переписку Бутиной об интимных услугах Автор книги "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал о попытках ЦРУ вывезти информатора из РФ В США суд разрешил демократам внести изменения в исковое заявление в отношении Трампа и РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали321
Крымскому мосту предрекли разрушение
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста459
Назван инициатор дуэли Золотова443
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение