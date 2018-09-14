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«Известия»: члены семьи осужденного в США Виктора Бута подали на американские визы
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«Известия»: члены семьи осужденного в США Виктора Бута подали на американские визы 

ТАСС + ещё 5 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Семья российского предпринимателя Виктора Бута, который был приговорен в США к 25 годам тюремного заключения, прошла собеседование в посольстве США в Москве на получение американских виз для того, чтобы посетить бизнесмена впервые с 2012 года. Об этом в пятницу пишет газета «Известия» со ссылкой на супругу россиянина Аллу Бут.
"Мы прошли собеседование, во время которого нам, однако, сказали, что решение будет вынесено только через 30 дней. Сразу назвать дату они не могут, так как мы едем к заключенному. Кроме того, нас предупредили, что от нас могут потребовать и дополнительную информацию по поводу поездки", — рассказала изданию Алла Бут.
Она отметила, что, согласно правилам, семья не сможет видеться с заключенным чаще двух раз в неделю по выходным. «Надеемся, нам удастся решить этот вопрос и мы получим дополнительное время для посещений», — добавила собеседница газеты.
В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила «Известиям», что намерена обратиться к властям США с просьбой допустить жену и дочь к Виктору Буту. «Для обращения мне необходима дополнительная информация и некоторые документы. Поэтому вскоре Алла Бут придет ко мне на личный прием, — уточнила омбудсмен.
Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке „Революционные вооруженные силы Колумбии“, которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.
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