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Генеральный секретарь ООН подверг сомнению лидерские позиции США
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Генеральный секретарь ООН подверг сомнению лидерские позиции США 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Антонио Гутерреш заявил, что привлекательность американского общества становится все менее очевидной.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерршш в интервью журналу The Atlantic подверг сомнению американское лидерство в мире. По мнению генсека, у Соединенных Штатов остается все меньше возможностей для использования «мягкой силы», а само американское общество в глазах мировой общественности становится все менее привлекательным из-за многочисленных конфликтов, в которые за последнее время оказались втянуты США.
«США сейчас вовлечены в целый ряд разного рода конфликтов — это касается и торговли, и других сфер. А это означает, что привлекательность американского общества, которая являлась доминирующим факторов в международных отношениях еще несколько десятилетий назад, сегодня менее очевидна», — заявил генсек.
Также, по словам Гутерреша, ставится и под сомнение «однополярный мир», время мирового порядка, основанного на лидерстве одного государства, уходит в прошлое, и самим Соединенным Штатам, и их союзникам придется к новым реалиям привыкать.
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