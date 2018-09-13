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Пентагон: США не сворачивают военное присутствие на авиабазе Инджирлик в Турции
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Пентагон: США не сворачивают военное присутствие на авиабазе Инджирлик в Турции 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты не сворачивают свое военное присутствие на авиабазе Инджирлик в Турции. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.
"США не сворачивают свое присутствие в Турции. Соединенные Штаты в течение десятилетий использовали [базу] Инджирлик и продолжат это делать при поддержке нашего союзника по НАТО — Турции. Турция является союзником по НАТО и надежным партнером в коалиции по борьбе с ИГ [террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ]", — сказал он.
Ранее греческий телеканал ANT1 сообщил о том, что США, по всей видимости, полностью покидают базу Инджирлик в Турции и готовят взамен новую военную авиабазу в Греции.
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