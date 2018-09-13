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Сын наркобарона стал одним из самых разыскиваемых преступников в США
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Сын наркобарона стал одним из самых разыскиваемых преступников в США 

РИА Новости + ещё 3 18 часов назад
Фото: Газета Кемерова
МЕХИКО, 13 сен — РИА Новости. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) включило сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка в список 10 наиболее разыскиваемых преступников США, соответствующая информация размещена на сайте агентства.
DEA обвиняет Хесуса Альфредо Гусмана Саласара по прозвищу Альфредильо в попытке поставить и распространить в США наркотики. Обвинения против него предъявлены штатом Иллинойс. Сумма вознаграждения за поимку Альфредильо DEA не приводится.
Сам Коротышка, отец Альфредильо, совершивший два знаменитых побега из мексиканских тюрем, сейчас находится в США, куда он был экстрадирован в январе 2017 года. Суд над ним должен был начаться в сентябре, однако затем был перенесен на два месяца.
Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.
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