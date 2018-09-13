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Известный режиссер предрек Трампу роль последнего президента США
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Известный режиссер предрек Трампу роль последнего президента США 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский режиссер-документалист и политический активист Майкл Мур допустил, что Дональд Трамп станет последним президентом Соединенных Штатов.
«Я думаю, что это возможно, еще как», — приводит его слова Fox News.
С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала MSNBC в программе, посвященной его новому фильму «Фаренгейт 11/9». В картине рассматриваются американские президентские выборы 2016 года и рассказывается о том, что поставлено на карту во время выборов в Конгресс США.
Название новой картины — отсылка к фильму-памфлету «Фаренгейт 9/11», снятому Муром в 2004 году и посвященному «причастности» Джорджа Буша-младшего к теракту 11 сентября 2001 года.
Известный своей одиозностью Мур является ярым противником Дональда Трампа. В прошлом году он выдвигал американскому лидеру ультиматум, предлагая добровольно освободить Белый дом и пригрозив импичментом. Режиссер разработал план по свержению Трампа из 10 пунктов.
Кроме того, он создал сайт под названием TrumpiLeaks (отсылка к WikiLeaks — организации, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников), пообещав собирать на нем разоблачительную информацию о президенте США. Перед инаугурацией Трампа Мур возглавил митинг против него.
Мур является автором фильма «Трампландия», в котором за несколько дней до выборов пытается убедить сторонников Трампа не отдавать за него голоса.
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