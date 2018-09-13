Глава ФБР назвал Китай главным приоритетом для контрразведки

"Нет страны, которая представляла бы большую угрозу для наших идей, инноваций, экономической безопасности таким множеством способов и в повседневной жизни, как делает это Китай, — заявил он — Это главный приоритет для контрразведки США".

"Мы тратит много времени на работу по России, но Китай — наш главный приоритет в этой сфере", — уверен Рей. Он также отметил, что почти каждое отделение под его подчинением занимается расследованием экономического шпионажа, которым занимается Китай и в городах, и в сельской местности. «Это влияет на жизнь обычных людей, влияет на американский бизнес, влияет на работу и покупателей», — сказал директор ФБР.

Он утверждает, что КНР занимается кражей интеллектуальной собственности, кибератаками и пропагандой — в этом замешаны как «посланные правительством агенты», так и профессора, бизнесмены, студенты и телекоммуникационные компании Huawei и ZTE.