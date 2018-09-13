Ещё
Глава ФБР назвал Китай главным приоритетом для контрразведки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ФБР назвал Китай главным приоритетом для контрразведки 

ТАСС 23 часа назад
ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Китай является главным приоритетом для американской контрразведки, нет страны, которая представляет большую угрозу для интеллектуальной собственности США. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей в интервью, которое транслировал в четверг телеканал CBS.
"Нет страны, которая представляла бы большую угрозу для наших идей, инноваций, экономической безопасности таким множеством способов и в повседневной жизни, как делает это Китай, — заявил он — Это главный приоритет для контрразведки США".
"Мы тратит много времени на работу по России, но Китай — наш главный приоритет в этой сфере", — уверен Рей. Он также отметил, что почти каждое отделение под его подчинением занимается расследованием экономического шпионажа, которым занимается Китай и в городах, и в сельской местности. «Это влияет на жизнь обычных людей, влияет на американский бизнес, влияет на работу и покупателей», — сказал директор ФБР.
Он утверждает, что КНР занимается кражей интеллектуальной собственности, кибератаками и пропагандой — в этом замешаны как «посланные правительством агенты», так и профессора, бизнесмены, студенты и телекоммуникационные компании Huawei и ZTE.
15 июня этого года президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.
ТАСС: последние новости
Прокуратура США признала, что неправильно толковала переписку Бутиной об интимных услугах В США суд разрешил демократам внести изменения в исковое заявление в отношении Трампа и РФ Новая книга об администрации Трампа побила рекорд продаж в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали333
Крымскому мосту предрекли разрушение
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста460
Назван инициатор дуэли Золотова444
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение