Глава ФБР назвал Китай главным приоритетом для контрразведки 

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Китай является главным приоритетом для американской контрразведки, нет страны, которая представляет большую угрозу для интеллектуальной собственности США. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей в интервью, которое транслировал в четверг телеканал CBS.
"Нет страны, которая представляла бы большую угрозу для наших идей, инноваций, экономической безопасности таким множеством способов и в повседневной жизни, как делает это Китай, — заявил он — Это главный приоритет для контрразведки США".
"Мы тратит много времени на работу по России, но Китай — наш главный приоритет в этой сфере", — уверен Рей. Он также отметил, что почти каждое отделение под его подчинением занимается расследованием экономического шпионажа, которым занимается Китай и в городах, и в сельской местности. «Это влияет на жизнь обычных людей, влияет на американский бизнес, влияет на работу и покупателей», — сказал директор ФБР.
Он утверждает, что КНР занимается кражей интеллектуальной собственности, кибератаками и пропагандой — в этом замешаны как «посланные правительством агенты», так и профессора, бизнесмены, студенты и телекоммуникационные компании Huawei и ZTE.
15 июня этого года президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.