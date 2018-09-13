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Москалькова обратилась к Трампу по Ярошенко
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Москалькова написала обращение Трампу с просьбой помиловать Ярошенко 

РИА Новости 13 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что написала обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать арестованного в Соединенных Штатах Константина Ярошенко.
"Я обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать его. Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы", — сказала Москалькова на встрече со студентами Калужского университета.
Омбудсмен добавила, что ей удалось получить разрешение США на свидание Ярошенко с женой.
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