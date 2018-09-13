Москалькова обратилась к Трампу по Ярошенко

Москалькова написала обращение Трампу с просьбой помиловать Ярошенко

"Я обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать его. Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы", — сказала Москалькова на встрече со студентами Калужского университета.

Омбудсмен добавила, что ей удалось получить разрешение США на свидание Ярошенко с женой.