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Первый лидер Палестины «ради мира» отказался от поцелуев на саммите в США
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Первый лидер Палестины «ради мира» отказался от поцелуев на саммите в США 

Газета.Ru + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Советник палестинского президента по внешней политике Набиль Шаат рассказал, что во время саммита в США в 1993 году смог убедить первого лидера страны Ясира Арафата отказаться от поцелуев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о событиях 1993 года, когда было начато движение Палестины к статусу независимого государства.
По словам Шаата, американский президент Билл Клинтон попросил, чтобы Арафат надел гражданский пиджак, а не военный китель. Также он попросил, чтобы Арафат ограничился рукопожатием и обошелся без поцелуев и рукопожатий.
Шаат сказал, что Арафат отказался переодеваться, но согласился «ради мира» не целовать и обнимать партнеров по переговорам.
"В результате мы могли видеть, как Арафат обменивался рукопожатием с Рабином (израильским премьером. — Газета.Ru) и Клинтоном", — заключил Шаат.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал фотографию, на которой запечатлен его поцелуй с президентом США Дональдом Трампом.
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