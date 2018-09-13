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Трамп заплатит Мексике миллионы долларов
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Трамп заплатит Мексике миллионы долларов 

Lenta.ru + ещё 3 13 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Администрация президента собирается выделить Мексике 20 миллионов долларов, чтобы поспособствовать депортации 17 тысяч нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает The New York Times.
В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заставит Мексику заплатить за пограничную стену. Теперь, спустя два года, Соединенные Штаты сами собираются платить южным соседям за каждого депортированного нелегала.
Мера направлена на иммигрантов из стран Центральной Америки: они прибывают в США через территорию Мексики. Благодаря американской финансовой помощи мексиканцы смогут отправить их обратно в родные страны.
Новые нормы будут предусматривать автоматический отказ в убежище тем, кто прибыл через Мексику, не запросив убежища там. Трамп давно говорит о том, что процесс депортации должен быть ускорен — теперь, когда ответственность за юридические разбирательства ляжет на мексиканские правоохранительные органы, его цель частично будет достигнута.
По мнению исполнительного директора НКО National Immigration Forum, занимающейся защитой иммигрантов в США Али Нурани, распределять бюджетные средства таким образом — неправильно и расточительно, так как вне поля зрения остаются проблемы, изначально толкающие мигрантов ехать в Мексику и США.
«Мы не должны платить другой стране за нашу грязную работу; мы должны исправлять нашу иммиграционную систему и помогать этим странам встать на ноги», — заявил Нурани. Он также сказал, что решение администрации президента «выглядит как отчаяние».
Правительство Трампа, напротив, неоднократно завяляло о том, что из бюджета Соединенных Штатов уходит слишком много денег на помощь другим странам и слишком мало — на собственную миграционную политику. В августе этого года стало известно, что США оставят Палестину без 200 миллионов долларов, ранее обещанных проблемному региону. Суммарный объем отозванной администрацией президента иностранной помощи — более 3 миллиардов долларов. Как пишет The New York Times, заявляется, что деньги пойдут на более приоритетные проекты, однако пока неизвестно, о каких именно проектах идет речь.
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