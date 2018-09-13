Кошек и собак больше нельзя разводить и есть

На днях Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла закон, запрещающий жителям США разводить, перевозить, продавать и убивать кошек и собак для того, чтобы употреблять их в пищу.

Как отмечают СМИ, наказание за подобное назначили весьма суровым. Решивший полакомиться кошатиной или собачатиной гражданин Америки обязан будет выплатить штраф размером в пять тысяч долларов. Единственное послабление, сделанное законодателями, позволяет есть кошек и собак племенам индейцев, но только в рамках религиозных церемоний.

— Сегодня я не нахожу подтверждений тому, что употребление в пищу собак и кошек сильно распространено. В Корее их уже давно не едят, в Китае тоже. Ми знакомые говорят, что сами китайцы уже практически не слышат, чтобы кто-то ел собак или кошек, даже в ресторанах, — отметила зоозащитник. — А сам запрет на употребление такого мяса я не очень понимаю. Это странно. В Западной Европе такого запрета нет. Например, в Германии кошки и собаки отстреливаются на природных территориях как животные, наносящие вред экосистеме. Ну а после отстрела, почему бы не разрешить их употреблять, как любых охотничьих животных? А так остается только утилизировать. То, что запретили специально разводить кошек и собак под употребление, это правильно. Такая практика совершенно нецивилизованная. А почему просто нельзя есть, не очень ясно.

Впрочем, как отметил зоолог Антон Евсеев, принятие закона о запрете употребления кошачьего и собачьего мяса в пищу, скорее всего, пролоббирован одним из многочисленных американских зоозащитных сообществ:

— Я не могу сказать, что я полностью в курсе эпидемиологической ситуации в Соединенных Штатах, но я ничего не слышал о каких-либо вспышках заболеваний, которые переносят эти животные. Так что какой-либо санитарно-эпидемиологической подоплеки в этом законе я не вижу, — отметил Антон Евсеев. — У нас, кстати, таких законов нет. В нашей стране существуют санитарные нормы. Они предъявляют требования, в частности, к мясным продуктам. И в перечень опасных, конечно, включены животные, которые представляют эпидемиологическую опасность для человека. Но кошек и собак в нем нет. Нет ни одного законодательного акта, который бы это запрещал. По сути, никого особо не интересует, какого происхождения это мясо. Оно бракуется, потому что содержит, допустим, яйца паразитов. А не потому, что это собака или кошка.