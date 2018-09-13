NYT: число задержанных в США детей-мигрантов выросло в пять раз

ТАСС , 13 сентября. Число детей-мигрантов, незаконно пересекших границу США и помещенных в специальные центры содержания, увеличилось в пять раз с мая 2017 года и достигло 12,8 тыс. в сентябре 2018 года. В прошлом году в американских центрах содержания находились 2,4 тыс. детей-мигрантов, сообщает в газета The New York Times со ссылкой на отчет, подготовленный для членов Конгресса США и попавший в ее распоряжение.

По сведениям издания, большинство детей являются выходцами из стран Центральной Америки, пытавшимися пересечь границу в одиночку, без сопровождения родителей. Так как по законам США они не могут быть арестованы, дети-мигранты попадают в один из 100 центров содержания, расположенных по всей территории США. Наибольшая их часть сконцентрирована у юго-западной границы Соединенных Штатов. Сейчас центры заполнены на 90%.

Как поясняет газета, число детей, незаконно пересекших границу США, осталось в этом году примерно тем же, что и в прошлом, однако значительно замедлился процесс их передачи так называемым спонсорам — родителям, членам или друзьям семьи, уже проживающим в США. В июне этого года американские власти ввели обязательную процедуру сдачи отпечатков пальцев для желающих забрать ребенка из центра содержания. При этом само ожидание этой процедуры и прохождения необходимых проверок может растягиваться на месяцы, указывает The New York Times