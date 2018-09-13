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В США одобрили запрет на потребление мяса кошек и собак
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В США одобрили запрет на потребление мяса кошек и собак 

Газета.Ru + ещё 3 13 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, запрещающий убийство и хранение кошек и собак с целью употребления их в пищу. Об этом сообщает The Hill.
Инициаторами законопроекта являются республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс.
За нарушение закона предусматривается штраф до $5 тыс.
Исключения, согласно документу, будут сделаны только для племён индейцев, которые убивают этих животных для некоторых религиозных обрядов.
В декабре в России комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал закон об ужесточении уголовного наказания за живодерство.
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