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В США принимают «мимимишный закон»: собак и кошек есть нельзя
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В США принимают «мимимишный закон»: собак и кошек есть нельзя 

Вести.Ru 13 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Палата представителей США приняла закон, запрещающий забой, транспортировку, продажу и хранение собак и кошек в целях употребления их в пищу. Штраф за нарушение составляет пять тысяч долларов.
В законе есть исключение, касающееся индейских племен; им разрешено употреблять мясо этих животных «в рамках религиозной церемонии».
По словам конгрессмена, который участвовал в создании законопроекта, он горд своей борьбой в защиту собак и кошек. Политик призвал американский сенат также принять это установление, сообщает РИА Новости.
"Кошки и собаки дарят любовь и являются друзьями для миллионов людей, и их не следует забивать и продавать в качестве пищи", — заявил он.
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