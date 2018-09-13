В США принимают «мимимишный закон»: собак и кошек есть нельзя

Палата представителей США приняла закон, запрещающий забой, транспортировку, продажу и хранение собак и кошек в целях употребления их в пищу. Штраф за нарушение составляет пять тысяч долларов.

В законе есть исключение, касающееся индейских племен; им разрешено употреблять мясо этих животных «в рамках религиозной церемонии».

По словам конгрессмена, который участвовал в создании законопроекта, он горд своей борьбой в защиту собак и кошек. Политик призвал американский сенат также принять это установление, сообщает РИА Новости

"Кошки и собаки дарят любовь и являются друзьями для миллионов людей, и их не следует забивать и продавать в качестве пищи", — заявил он.