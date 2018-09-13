Ещё
В США сообщили о перехвате российских бомбардировщиков у Аляски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США сообщили о перехвате российских бомбардировщиков у Аляски 

Lenta.ru + ещё 14 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски. Об этом в своем Twitter сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
11 сентября объединенные силы аэрокосмической обороны США и Канады засекли к западу от материковой Аляски два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-95, сопровождаемых истребителями Су-35. На перехват вылетели два истребителя F-22 Raptor.
По информации командования, российские самолеты в течение всего времени оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границ США или Канады. Бомбардировщики прошли по так называемой зоне идентификации воздушной обороны США, протяженной примерно на 320 километров от берега Аляски.
Как сообщило CNN, это уже второй за месяц случай, когда американские истребители перехватывают российские бомбардировщики недалеко от Аляски. В предыдущий раз это произошло 1 сентября. Однако тогда Ту-95 появлялись без сопровождения Су-35.
По словам издания, представители ВС США не считают такие полеты поводом для беспокойства.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны211
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью129
Путин обратился к военным605
Украина огласила план по уничтожению России1435
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья1
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение