США сообщили о перехвате российских Ту-95 у берегов Аляски

Во вторник в международном воздушном пространстве к западу от побережья Аляски истребители F-22 США перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

Об этом говорится в заявлении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, пишет ТАСС. Сообщается также, что с бомбардировщиками были замечены и два российских истребителя Су-35. Американские пилоты сопровождали Ту-95 до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону ПВО.

Подчеркивается, что самолеты России не нарушили воздушные границы США или Канады.

Военные США утверждают, что это уже второй за сентябрь случай перехвата российских бомбардировщиков в районе Аляски.