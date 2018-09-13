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В США запретили есть мясо собак и кошек
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Палата представителей США одобрила запрет на потребление мяса собак и кошек 

РИА Новости + ещё 29 13 сентября 2018
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Палата представителей США приняла закон, запрещающий забой, транспортировку, продажу и хранение собак и кошек в целях употребления, сообщает телеканал CBS.
Инициаторами "Закона о запрете торговли мясом собак и кошек" стали республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс. Мера предусматривает штраф в размере 5 тысяч долларов.
"Я горд тем, что боролся в конгрессе за то, чтобы полностью запретить убийство и потребление собак и кошек в США", — говорится в заявлении Хэйстингса, опубликованном после принятия закона. Политик призывает американский сенат также принять это установление.
Тем не менее, в законе есть исключение. Оно касается индийских племен, которым разрешено употреблять мясо этих животных "в рамках религиозной церемонии".
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