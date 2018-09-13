В Белом доме рассказали о трудностях в ходе торговых переговоров с Канадой

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости . Пошлины на молоко остаются камнем преткновения в торговых переговорах США Канады , сообщил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

"Препятствие кроется в слове из четырех букв: M-I-L-K", — сказал Кадлоу, которого цитирует CBS

По его словам, США хотят заключить сделку с Канадой, но должны сначала разрешить противоречия по пошлинам на молоко и молочные продукты из США, которые достигают 300%.

Ранее США заявили, что достигли отдельного соглашения с Мексикой в рамках переговоров по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Теперь отдельные переговоры ведутся с третьим участником НАФТА — Канадой. Будет ли достигнуто соглашение, и если да, то в какой форме, пока неясно.