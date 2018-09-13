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В Белом доме рассказали о трудностях в ходе торговых переговоров с Канадой
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В Белом доме рассказали о трудностях в ходе торговых переговоров с Канадой 

РИА Новости + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Пошлины на молоко остаются камнем преткновения в торговых переговорах США и Канады, сообщил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.
"Препятствие кроется в слове из четырех букв: M-I-L-K", — сказал Кадлоу, которого цитирует CBS.
По его словам, США хотят заключить сделку с Канадой, но должны сначала разрешить противоречия по пошлинам на молоко и молочные продукты из США, которые достигают 300%.
Ранее США заявили, что достигли отдельного соглашения с Мексикой в рамках переговоров по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Теперь отдельные переговоры ведутся с третьим участником НАФТА — Канадой. Будет ли достигнуто соглашение, и если да, то в какой форме, пока неясно.
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